نصائح هامة للحفاظ على محرك السيارة خلال الطقس الحار

تحتاج السيارات إلى حماية محركها من التلف أثناء الطقس الحار، وبالتالي يجب الحفاظ على مستوى سائل التبريد، وتجنب القيادة العنيفة.

نصائح للحفاظ علي محرك السيارة خلال الطقس الحار

بالاضافة إلى انه يجب ركن سيارتك في الظل واستخدام مظلة داخلية، وذلك بجانب مراقبة مؤشر الحرارة، والتأكد من الصيانة الدورية لمنع أي أعطال مفاجئة.

- نصائح للحفاظ على محرك السيارة خلال الطقس الحار

نصائح للحفاظ علي محرك السيارة خلال الطقس الحار

فحص نظام التبريد

تأكد بشكل دوري من سلامة الردياتير، والخراطيم، والمراوح، مع استخدام سائل تبريد عالي الجودة، وتجنب استخدام الماء العادي لتفادي الصدأ.

الالتزام بمواعيد تغيير الزيت

نصائح للحفاظ علي محرك السيارة خلال الطقس الحار

تفقد مستوى الزيت بانتظام لأن ذلك يساعد على تقليل الاحتكاك، ويحمي المحرك من التآكل الذي يزداد في درجات الحرارة المرتفعة.

خفف الحمل عن المحرك

تجنب القيادة بسرعات عالية والتسارع المفاجئ أو التحميل الزائد علي السيارة خاصة عند صعود المرتفعات لتجنب الضغط الزائد علي المحرك .

الركن الذكي

نصائح للحفاظ علي محرك السيارة خلال الطقس الحار

استخدم مظلات للزجاج الأمامي واركن السيارة في مناطق مظللة وذلك من أجل تقليل حرارة المقصورة والمحرك، ومن أجل حماية باقي أجزاء السيارة من أشعة الشمس المباشرة.

التصرف الصحيح عند ارتفاع الحرارة

نصائح للحفاظ علي محرك السيارة خلال الطقس الحار

عند ملاحظة ارتفاع مؤشر الحرارة عن المعدل الطبيعي يجب ان تقوم بالتوقف فوراً في مكان آمن، وقم بتبطيل محرك السيارة واتركه يبرد قبل فتح غطاء المحرك لتجنب التعرض للحروق.