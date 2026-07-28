سر الوافل المقرمش مثل الكافيهات .. وصفة مضمونة

إذا كنتِ من محبي الحلويات والاصناف المختلفة للصيف نقدم اليكِ اليوم طريقة عمل الوافل الهش في المنزل.

المكونات :

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

2 بيضة

1¾ كوب حليب

½ كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة التحضير

1. اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والملح.



2. في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الحليب والفانيليا والزبدة المذابة.



3. أضيفي المكونات السائلة إلى الجافة وقلبي برفق حتى يختفي الدقيق، مع تجنب الإفراط في التقليب.



4. سخني جهاز الوافل وادهنيه بقليل من الزيت أو الزبدة.



5. اسكبي كمية مناسبة من الخليط وأغلقي الجهاز لمدة 3-5 دقائق أو حتى يصبح الوافل ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج.



6. قدميه ساخنًا.

أفكار للتقديم

نوتيلا مع شرائح الموز أو الفراولة.

عسل أبيض أو عسل نحل مع مكسرات.

صوص كراميل أو شوكولاتة.

سكر بودرة مع التوت أو الفواكه الموسمية.



نصيحة لوافل مقرمش: اتركيه دقيقة بعد خروجه من الجهاز على شبكة معدنية قبل التقديم حتى يحافظ على قرمشته.