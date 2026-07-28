أحمد سعد يطلق برومو أغنية “كدة كدة”.. ويطلقها كاملة غدا الأربعاء ضمن حملة ألبومه الجديد

كشف النجم أحمد سعد عن برومو أغنيته الجديدة “كدة كدة”، التي تجمعه بابنته جودي، تمهيدًا لطرحها كاملة عبر كل منصات السوشيال غدا يوم الأربعاء، بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لـ**“الألبوم الإلكترو

وتُعد “كدة كدة” إصدارًا صيفيًا يسبق إطلاق “الألبوم الإلكترو”، ثالث أجزاء سلسلة أحمد سعد الغنائية المكونة من خمس البومات، والمقرر طرحها على مراحل خلال عام 2026. ويقدم من خلال هذا الألبوم تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية العصرية وروحه الغنائية المعهودة، ضمن رؤية فنية مختلفة لموسم صيف 2026.

ومن المنتظر أن يواصل أحمد سعد الكشف عن مزيد من تفاصيل الألبوم خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لإطلاقه ضمن أحدث محطات مشروعه الموسيقي