وزيرا الزراعة في لبنان والعراق يبحثان إنشاء لجنة مشتركة وتعزيز الصادرات الزراعية

بحث وزير الزراعة اللبناني نزار هاني مع نظيره العراقي عبد الرحيم جاسم الشمري، خلال اجتماع افتراضي، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، في إطار الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026-2035.

وأكد الجانبان أهمية إنشاء لجنة زراعية مشتركة لتطوير التعاون في مجالات التبادل التجاري، والحجر الزراعي، والزراعة الذكية، والاستثمار الزراعي، مع بحث إمكانية توسيع اللجنة مستقبلاً لتشمل سوريا والأردن.

كما اتفق الطرفان على تكليف الفرق الفنية في الوزارتين متابعة التنسيق ووضع آليات تنفيذية وجدول زمني لتسهيل انسياب الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السوق العراقية، والتحضير لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة خلال شهر سبتمبر المقبل.



