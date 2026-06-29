مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم | قافلة طبية بميدان الساعة بدمياط.. صور



تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،اليوم، القافلة التى نظمتها مديرية الصحة بميدان الساعة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم ، وذلك بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم و وحدة السكان بالمحافظة وأمانة حزب مستقبل وطن، وبحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة

تفقد " محافظ دمياط " القافلة التى تضمنت سيارات متنقلة ومجهزة للتبرع ، وفريق المبادرات الرئاسية ، و فريق التوعية، و أشاد " المحافظ " بجهود وزارة الصحة لاقامة هذه القوافل على مستوى جميع المحافظات ، مثمنًا تكاتف جميع الجهات لتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية ثقافة التبرع الطوعى بالدم ، ودعم مخزون الدم على مستوى مستشفيات الجمهورية، بما يلبى احتياجات المرضى وإنقاذ الأرواح.

وأكد أن الحملة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز هذه الثقافة و توفير خدمات صحية آمنة ، و ناشد " محافظ دمياط " أبناء المحافظة بالمشاركة الفعالة في هذه القوافل والمبادرات حيث قال " تبرعك بالدم حياة وهو أسمى صور التكافل الإنسانى "