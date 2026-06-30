وزارة الرياضة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

انطلقت أمس الاثنين، حملة موسعة للتبرع بالدم داخل الهيئات الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة آلاف الشباب والفتيات.

وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم المبادرات الصحية والطبية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، بما يسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من أكياس الدم، لدعم المرضى والمصابين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة.

وشهدت الأيام السابقة لانطلاق الحملة تنفيذ عدد من حملات التوعية والتثقيف بأهمية التبرع الطوعي بالدم، بمشاركة شباب وزارة الشباب والرياضة من العاملين بمراكز ووحدات الطب الرياضي، وأخصائيي الإصابات والتأهيل، وأخصائيي التغذية الرياضية، والمُعدين النفسيين، إلى جانب متطوعي YLY وأعضاء الكيانات الشبابية، الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا من وزارة الصحة والسكان حول آليات التوعية بأهمية التبرع بالدم.

واستمر تواجد الفرق المشاركة داخل الهيئات الشبابية والرياضية طوال فترة تنفيذ الحملة، حيث قاموا بتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، وتشجيعهم على المشاركة، وهو ما أسهم في تحقيق إقبال كبير من المتبرعين، في تأكيد واضح لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.