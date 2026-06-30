قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: ثورة 30 يونيو نقطة تحول راسخة في مسيرة الوطن
تفاصيل زيادة الأجور| 12% علاوة و750 جنيهًا حافزا.. وهذا موعد التطبيق
مات بلدغـ ـة ثعبان.. القصة الكاملة لمصرع طفل أثناء مساعدة والده في الحقل بالشرقية
مفاجأة .. الذهب يغيّر المسار ويسجل ارتفاعا في الأسعار اليوم| تفاصيل
النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
صدام أفريقي ومواجهة أوروبية.. مواعيد مباريات اليوم 30-6-2026 في كأس العالم
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل
نصب على مواطنين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الهواتف المحمولة على الإنترنت
الرئيس السيسي يهنىء الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومي والصومال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية
قرارات عاجلة من التعليم لضبط عملية التحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الدوحة.. ولا خطط للقاء المسئولين الأمريكيين
رحلوا إلى غير رجعة.. وزير الداخلية الأمريكي يرقص فرحاً بخروج إيران من كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
عبدالله هشام

انطلقت أمس الاثنين، حملة موسعة للتبرع بالدم داخل الهيئات الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة آلاف الشباب والفتيات.

 وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم المبادرات الصحية والطبية الهادفة إلى خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، بما يسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من أكياس الدم، لدعم المرضى والمصابين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة.

وشهدت الأيام السابقة لانطلاق الحملة تنفيذ عدد من حملات التوعية والتثقيف بأهمية التبرع الطوعي بالدم، بمشاركة شباب وزارة الشباب والرياضة من العاملين بمراكز ووحدات الطب الرياضي، وأخصائيي الإصابات والتأهيل، وأخصائيي التغذية الرياضية، والمُعدين النفسيين، إلى جانب متطوعي YLY وأعضاء الكيانات الشبابية، الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا من وزارة الصحة والسكان حول آليات التوعية بأهمية التبرع بالدم.

واستمر تواجد الفرق المشاركة داخل الهيئات الشبابية والرياضية طوال فترة تنفيذ الحملة، حيث قاموا بتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم، وتشجيعهم على المشاركة، وهو ما أسهم في تحقيق إقبال كبير من المتبرعين، في تأكيد واضح لنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

ترشيحاتنا

باراجواي

عطلة رسمية في باراجواي بعد إقصاء ألمانيا من كأس العالم

صيد الأسماك بالإسكندرية

نتائج بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالإسكندرية

وزارة الرياضة

وزارة الرياضة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

بالصور

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟
ماذا تفعل إذا ارتفعت حرارة محرك السيارة فجأة؟

فيراري F40 الأسطورية تستعد لتحطيم رقم قياسي جديد

فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو
فيراري F40 ميشيلوتو

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد