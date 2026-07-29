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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس جامعة الأزهر يعزي الإمام الأكبر في وفاة نجل شقيقته.. ويهنئ محمود صديق بمنصبه

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
كتب محمد شحتة
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقدت جامعة الأزهر مجلسها الشهري، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود.

واستهل المجلس بتقديم خالص التعازي إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة نجل شقيقته الدكتور محمد الكامل، رحمه الله.

مجلس جامعة الأزهر يعزي الإمام الأكبر في وفاة نجل شقيقته

كما تقدم المجلس بالعزاء إلى كل من الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، في وفاة والدة زوجته، وإلى الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وشقيقه الدكتور حمدي الهدهد، في وفاة والدتهما، وإلى الدكتور إبراهيم نصار، عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة، في وفاة والده، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

كما قدم المجلس التهنئة إلى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، ابتداءً من أول أغسطس المقبل، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للقانون.

كما هنَّأ المجلس السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أصحاب المناصب المحالين للمعاش، وعددهم 11 قيادة، وهم: فضيلة رئيس الجامعة، ونائبه للوجه القبلي، وتسعة من عمداء وعميدات كليات الجامعة.

وفي سياق متصل، قدَّم المجلس التهنئة إلى الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، مؤكدًا الترحيب بهم في كليات جامعة الأزهر وبرامجها المستحدثة التي تواكب سوق العمل ومتطلبات العصر الرقمي.

كما أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود؛ لقيادته الحكيمة وعطائه المخلص مدة توليه رئاسة الجامعة، وما تحقق خلالها من إنجازات علمية وإدارية، أسهمت في تعزيز رسالة جامعة الأزهر ودعم مسيرتها محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.

وفي كلمته بالمجلس، قدَّم فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الشكر والامتنان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لثقتهما في تولي فضيلته رئاسة الجامعة على مدار أربع سنوات، كما قدم فضيلته الشكر إلى عمداء جامعة الأزهر؛ لمعاونته في إدارة الجامعة والحرص على رفعتها، مستعرضًا عددًا من الإنجازات التي شهدتها فترة رئاسته التي وصفها بـ«اجتهادات» وفقه الله لتحقيقها، راجيًا من الله -تعالى- أن تكون خالصة لوجه الكريم. 

وفيما له صلة، ألقى عدد من أعضاء المجلس؛ وهم: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، كلماتٍ توجهوا خلالها بخالص الشكر والتقدير للدكتور سلامة جمعة داود؛ لما قدمه من جهود مخلصة وعطاءٍ في فترة رئاسته للجامعة، كما أعربوا عن خالص تهانيهم للدكتور محمود صديق؛ بمناسبة تكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مؤكدين ثقتهم في قدرته على استكمال مسيرة الإنجاز.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، واستعداد الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات تقدُّم الطلاب الجدد لاختبارات القبول بالكليات. 

كما وافق المجلس على ترقيات أعضاء هيئة التدريس، والمنح الدراسية والأجازات وغيرها من الموضوعات.

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