في يومه العالمي.. هل التبرع بالدم يجعلك ضعيفاً؟

يحتفل العالم 14 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالنسبة للكثيرين، تُثير فكرة التبرع بالدم قلقًا مستمرًا: هل سأشعر بالضعف بعد ذلك؟ إنه أحد أكثر المخاوف شيوعًا التي تُبعد المتبرعين المحتملين عن حملات التبرع بالدم والمستشفيات. والخبر السار، وفقًا للخبراء، هو أن التبرع بالدم لا يُسبب ضعفًا طويل الأمد.

ما يقوله الخبراء



يقول الدكتور أناند ديشباندي، استشاري طب نقل الدم في مستشفى بي. دي. هيندويا ومركز البحوث الطبية في ماهيم: "التبرع بالدم في حد ذاته لا يُسبب الضعف لأحد. إذا شعر شخص ما بالضعف أو الدوار بعد التبرع بالدم، فعادةً ما يكون ذلك مؤقتًا ويزول سريعًا". إن فهم ما يحدث داخل الجسم بعد التبرع بالدم يُساعد على التمييز بين الحقيقة والخيال.

عندما يتبرع شخص ما بالدم، يفقد الجسم ثلاثة عناصر رئيسية: السوائل، وخلايا الدم الحمراء، والحديد. ومع ذلك، يتمتع الجسم البشري بكفاءة ملحوظة في تعويض هذه الخسائر. أول ما يستعيده الجسم هو حجم السوائل. يوضح الدكتور ديشباندي: "بمجرد حصولك على كمية كافية من السوائل، يستعيد الجسم حجم السوائل خلال 24 إلى 48 ساعة".

لهذا السبب يُنصح المتبرعون بالدم بشرب كميات وافرة من الماء والسوائل قبل عملية التبرع وبعدها. أما الدوار المؤقت، إن حدث، فغالباً ما يكون مرتبطاً بانخفاض حجم السوائل في الجسم، ويمكن عادةً الوقاية منه بشرب كميات كافية من السوائل وتناول وجبة خفيفة.

يستغرق تعافي خلايا الدم الحمراء وقتًا أطول قليلًا. هذه الخلايا مسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويبدأ نخاع العظم بإنتاج خلايا جديدة بعد التبرع بفترة وجيزة. يقول الدكتور ديشباندي: "يستغرق تعافي خلايا الدم الحمراء من أربعة إلى ستة أسابيع تقريبًا، بينما يستغرق تعويض الحديد المفقود أثناء التبرع بالدم حوالي 12 أسبوعًا".

لماذا يجب وجود فترة فاصلة بين التبرع بالدم؟



هذه العملية التدريجية للتعافي هي أيضًا السبب وراء حرص مراكز التبرع بالدم على ترك فترة فاصلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبًا بين التبرعات. تضمن هذه الفترة حصول جسم المتبرع على الوقت الكافي لاستعادة مخزون الحديد ومكونات الدم قبل التبرع التالي.

يقول الخبراء إن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم العودة إلى أنشطتهم المعتادة بعد فترة وجيزة من التبرع بالدم. ومع ذلك، هناك بعض الاحتياطات التي يُنصح باتباعها. ينصح الدكتور ديشباندي قائلًا: "أفضل طريقة هي شرب كميات كافية من الماء، وخاصة عصائر الفاكهة بدلًا من المشروبات الغازية، وتناول وجبة جيدة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة".

على الرغم من أن الأنشطة اليومية المعتادة آمنة عمومًا، إلا أنه ينبغي تجنب النشاط البدني الشاق مباشرةً بعد التبرع بالدم. فجلسات التمارين الرياضية المكثفة، أو ممارسة الرياضات العنيفة، أو رفع الأثقال، قد تُسبب إجهادًا غير ضروري للجسم أثناء تكيفه مع النقص المؤقت في حجم الدم. ويشير الدكتور ديشباندي إلى أنه "لا ينبغي ممارسة التمارين الشاقة أو رفع الأثقال بعد التبرع بالدم".

ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه التوجه إلى مركز التبرع بالدم والتبرع فورًا. في الواقع، يخضع المتبرعون لعدة فحوصات قبل الموافقة عليهم. يقول الدكتور ديشباندي: "عندما يدخل أي شخص إلى منطقة التبرع بالدم، نقوم بفحص مستوى الهيموجلوبين لديه، وضغط الدم، والنبض. كما نجري معه استبيانًا طبيًا مفصلًا".

يُقيّم أخصائيو الرعاية الصحية الحالة الصحية العامة للشخص، وتاريخه الطبي، ولياقته البدنية الحالية قبل السماح له بالتبرع. صُممت هذه الإجراءات الوقائية ليس فقط لحماية المتلقي، بل أيضًا لضمان سلامة المتبرع أثناء عملية التبرع.

الخلاصة؟ التبرع بالدم لا يُسبب ضعفًا دائمًا للشخص السليم. أي إرهاق أو دوار خفيف عادةً ما يكون مؤقتًا ويمكن السيطرة عليه بشرب كميات كافية من الماء، وتناول غذاء صحي، والحصول على قسط كافٍ من الراحة. في المقابل، يُمكن لتبرع واحد أن يُنقذ أرواحًا عديدة، مما يجعله من أبسط الطرق لإحداث فرق حقيقي.