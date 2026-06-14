قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزيف حاد.. هيئة الرعاية الصحية تكشف تطورات حالة محمد ورزبان داخل العناية المركزة
قبل مواجهة بلجيكا.. أحمد موسى: ثقة كبيرة في المنتخب.. واستعدادات خاصة لانطلاق مشوار المونديال
جوتيريش يدين الضربات الإسرائيلية على بيروت
تأجيل محاكمة 38 متهما بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان بالمطرية لـ 19 سبتمبر
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح
رئيس الوزراء يفتتح غدًا الاثنين المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بمركز المنارة
طقس الإثنين 15 يونيو 2026.. استمرار الأجواء الحارة والرطبة وشبورة صباحية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة
ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران
يوم 15 في الشهر.. بنك ناصر الاجتماعى يتيح صرف المعاش مبكرًا
هل الخبز داخل الدعم النقدي؟.. وكيل اقتصادية البرلمان يجيب
رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال
التضامن الاجتماعي تكرم مؤسسة أبو العينين خلال فعاليات مبادرة فرحة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يومه العالمي.. هل التبرع بالدم يجعلك ضعيفاً؟

اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
اليوم العالمي للمتبرعين بالدم
هاجر هانئ

يحتفل العالم 14 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بالنسبة للكثيرين، تُثير فكرة التبرع بالدم قلقًا مستمرًا: هل سأشعر بالضعف بعد ذلك؟ إنه أحد أكثر المخاوف شيوعًا التي تُبعد المتبرعين المحتملين عن حملات التبرع بالدم والمستشفيات. والخبر السار، وفقًا للخبراء، هو أن التبرع بالدم لا يُسبب ضعفًا طويل الأمد.

ما يقوله الخبراء


يقول الدكتور أناند ديشباندي، استشاري طب نقل الدم في مستشفى بي. دي. هيندويا ومركز البحوث الطبية في ماهيم: "التبرع بالدم في حد ذاته لا يُسبب الضعف لأحد. إذا شعر شخص ما بالضعف أو الدوار بعد التبرع بالدم، فعادةً ما يكون ذلك مؤقتًا ويزول سريعًا". إن فهم ما يحدث داخل الجسم بعد التبرع بالدم يُساعد على التمييز بين الحقيقة والخيال.

عندما يتبرع شخص ما بالدم، يفقد الجسم ثلاثة عناصر رئيسية: السوائل، وخلايا الدم الحمراء، والحديد. ومع ذلك، يتمتع الجسم البشري بكفاءة ملحوظة في تعويض هذه الخسائر. أول ما يستعيده الجسم هو حجم السوائل. يوضح الدكتور ديشباندي: "بمجرد حصولك على كمية كافية من السوائل، يستعيد الجسم حجم السوائل خلال 24 إلى 48 ساعة".

لهذا السبب يُنصح المتبرعون بالدم بشرب كميات وافرة من الماء والسوائل قبل عملية التبرع وبعدها. أما الدوار المؤقت، إن حدث، فغالباً ما يكون مرتبطاً بانخفاض حجم السوائل في الجسم، ويمكن عادةً الوقاية منه بشرب كميات كافية من السوائل وتناول وجبة خفيفة.

يستغرق تعافي خلايا الدم الحمراء وقتًا أطول قليلًا. هذه الخلايا مسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويبدأ نخاع العظم بإنتاج خلايا جديدة بعد التبرع بفترة وجيزة. يقول الدكتور ديشباندي: "يستغرق تعافي خلايا الدم الحمراء من أربعة إلى ستة أسابيع تقريبًا، بينما يستغرق تعويض الحديد المفقود أثناء التبرع بالدم حوالي 12 أسبوعًا".

لماذا يجب وجود فترة فاصلة بين التبرع بالدم؟


هذه العملية التدريجية للتعافي هي أيضًا السبب وراء حرص مراكز التبرع بالدم على ترك فترة فاصلة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبًا بين التبرعات. تضمن هذه الفترة حصول جسم المتبرع على الوقت الكافي لاستعادة مخزون الحديد ومكونات الدم قبل التبرع التالي.

يقول الخبراء إن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم العودة إلى أنشطتهم المعتادة بعد فترة وجيزة من التبرع بالدم. ومع ذلك، هناك بعض الاحتياطات التي يُنصح باتباعها. ينصح الدكتور ديشباندي قائلًا: "أفضل طريقة هي شرب كميات كافية من الماء، وخاصة عصائر الفاكهة بدلًا من المشروبات الغازية، وتناول وجبة جيدة، والحصول على قسط كافٍ من الراحة".

على الرغم من أن الأنشطة اليومية المعتادة آمنة عمومًا، إلا أنه ينبغي تجنب النشاط البدني الشاق مباشرةً بعد التبرع بالدم. فجلسات التمارين الرياضية المكثفة، أو ممارسة الرياضات العنيفة، أو رفع الأثقال، قد تُسبب إجهادًا غير ضروري للجسم أثناء تكيفه مع النقص المؤقت في حجم الدم. ويشير الدكتور ديشباندي إلى أنه "لا ينبغي ممارسة التمارين الشاقة أو رفع الأثقال بعد التبرع بالدم".

ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى الاعتقاد بأن أي شخص يمكنه التوجه إلى مركز التبرع بالدم والتبرع فورًا. في الواقع، يخضع المتبرعون لعدة فحوصات قبل الموافقة عليهم. يقول الدكتور ديشباندي: "عندما يدخل أي شخص إلى منطقة التبرع بالدم، نقوم بفحص مستوى الهيموجلوبين لديه، وضغط الدم، والنبض. كما نجري معه استبيانًا طبيًا مفصلًا".

يُقيّم أخصائيو الرعاية الصحية الحالة الصحية العامة للشخص، وتاريخه الطبي، ولياقته البدنية الحالية قبل السماح له بالتبرع. صُممت هذه الإجراءات الوقائية ليس فقط لحماية المتلقي، بل أيضًا لضمان سلامة المتبرع أثناء عملية التبرع.

الخلاصة؟ التبرع بالدم لا يُسبب ضعفًا دائمًا للشخص السليم. أي إرهاق أو دوار خفيف عادةً ما يكون مؤقتًا ويمكن السيطرة عليه بشرب كميات كافية من الماء، وتناول غذاء صحي، والحصول على قسط كافٍ من الراحة. في المقابل، يُمكن لتبرع واحد أن يُنقذ أرواحًا عديدة، مما يجعله من أبسط الطرق لإحداث فرق حقيقي.

الدم متبرعين بالدم التبرع بالدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه أمام "القوى العاملة".. والشريف تطالب بتفعيل قرار 2021

النائب ميشيل الجمل

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن التوسع في الطاقة المتجددة وتوطين صناعاتها تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم القطاع الصناعي

النائب سعيد منور لحوتي

اقتصادية النواب: إنهاء التشابكات المالية يدعم الاستثمار ويعظم الاستفادة من أصول الدولة

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد