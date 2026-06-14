أطعمة تحتوي على فيتامين ك أكثر من البروكلي.. تعرّف عليها

يحتوي كوب من البروكلي على 77.5 ميكروغرام من فيتامين ك.

يمكنك الحصول على الكثير من فيتامين ك من البروكلي، ولكن العديد من الأطعمة الأخرى تحتويها على كمية أكبر من هذا العنصر الغذائي.

تشمل بعض أغنى مصادر فيتامين K ، والكرنب الأخضر، وأوراق الشمندر، وكلها تحتوي على كمية أكبر من فيتامين K لكل حصة مقارنة بالبروكلي

يحتاج جسمك إلى فيتامين ك لتخثر الدم، وعظام قوية، وقلب سليم.

البروكلي غني بفيتامين ك، إذ يحتوي كوب واحد منه على 77.5 ميكروغرام من هذا الفيتامين، أي ما يعادل 64% من القيمة اليومية الموصى بها.

لكن العديد من الأطعمة الأخرى تحتوي على كمية أكبر من فيتامين ك لكل حصة مقارنة بالبروكلي

- أوراق الشمندر

محتوى فيتامين ك: 304 ميكروغرام، 253% من القيمة اليومية

فوائد صحية أخرى: قد تساعد أوراق الشمندر في دعم نظام مضادات الأكسدة في الجسم، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن شرب عصير مصنوع من أوراق وسيقان الشمندر يدعم دفاعات الجسم المضادة للأكسدة.

كما أنها توفر أكثر من 26% من القيمة اليومية لفيتامين أ و24% لفيتامين ج.

أوراق الشمندر غنية بالحديد مقارنةً بمعظم الخضراوات الورقية الخضراء، توفر الحصة الواحدة حوالي 10% من القيمة اليومية الموصى بها، يُعدّ الحديد ضروريًا لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين

- السبانخ

محتوى فيتامين ك: 290 ميكروغرام، 241% من القيمة اليومية

فوائد صحية أخرى: يحتوي السبانخ على النترات، وهي مركبات تدعم ضغط الدم الصحي ، وقد أظهرت دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالنترات (من السبانخ) يحسن ضغط الدم لدى الأشخاص غير المصابين بأمراض مزمنة.

السبانخ غنية أيضاً بالفيتامينات A و E وحمض الفوليك والمغنيسيوم

المصدر verywellhealth