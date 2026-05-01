أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النفقة حق للأبناء.. المصريين الأحرار يطرح منظومة حديثة تُنهي فوضى التقدير وتضمن العدالة

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
حسن رضوان

في ظل تصاعد النزاعات المالية بين الأزواج بعد الانفصال، طرح حزب المصريين الأحرار رؤية متكاملة ضمن مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، تستهدف إعادة ضبط ملف النفقة باعتباره أحد أبرز محاور العدالة الأسرية، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأبناء ومستقبلهم.

وأكد الحزب، أن النفقة لم تعد مجرد رقم يُحدد بقرار تقديري، بل أصبحت منظومة متكاملة يجب أن تقوم على الشفافية والدقة، في ظل ما كشفه الواقع العملي من مشكلات متكررة، أبرزها عدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي، ومحاولات التحايل، وغياب آليات رقابية فعالة، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق الأبناء واستقرارهم.

وأوضح أن المشروع يستند إلى فلسفة حديثة تعالج أوجه القصور في القوانين التقليدية، التي لم تعد كافية لمواكبة تعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تعدد مصادر الدخل وتطور الأنشطة المالية.

منظومة متكاملة بدلًا من تقدير تقليدي

ويقدم مشروع القانون نموذجًا متطورًا لمنظومة النفقة، لا يقتصر على تحديد مبلغ مالي، بل يشمل كافة احتياجات الأبناء الأساسية، من سكن وتعليم وعلاج ومعيشة، بما يضمن تغطية شاملة لمتطلبات الحياة اليومية.

ويعتمد المشروع على تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي، من خلال تقييم شامل يشمل جميع مصادر الدخل، والممتلكات، والأنشطة التجارية، ومستوى المعيشة الفعلي، بما يحقق عدالة دقيقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.

رقمنة المنظومة وربط الجهات

وفي إطار التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء سجل أسري إلكتروني موحد، يتضمن بيانات دقيقة حول الدخل والممتلكات والالتزامات، بما يمنع إخفاء المعلومات أو التلاعب بها.

ويتضمن ربطًا إلكترونيًا بين الجهات المعنية، مثل البنوك، وجهات العمل، ومصالح الضرائب، والمحاكم، بما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي، ويدعم اتخاذ قرارات دقيقة وسرعة تنفيذ الأحكام.

تقييم علمي وضمانات مستمرة

ويعتمد المشروع على لجنة حماية الأسرة، التي تتولى إجراء تقييم شامل لكل حالة من الجوانب المالية والاجتماعية، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات، بما يضمن صدور قرارات عادلة تستند إلى دراسة واقعية.

ويتضمن إدخال نظام تأمين مالي يضمن استمرار سداد النفقة في حالات الوفاة أو العجز أو التعثر، بما يحقق استدامة الحماية المالية للأبناء دون انقطاع.

مواجهة التحايل بعقوبات رادعة

ولضمان الانضباط، يضع المشروع آليات رقابية متقدمة لكشف أي محاولات لإخفاء الدخل أو نقل الأموال أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية، والإلزام بالسداد الفوري، وتشديد الإجراءات القانونية، بما يحد من ظاهرة التهرب ويضمن حقوق الأبناء.

نحو عدالة أسرية أكثر توازنًا

وأكد حزب المصريين الأحرار أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق نفقة عادلة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة، وتوفير حماية حقيقية للأبناء، إلى جانب الحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة.

وشدد الحزب على أن النفقة ليست عبئًا، بل حق أصيل للأبناء، وأن تحقيق العدالة فيها يمثل ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا، مؤكدًا أن «مصلحة الأبناء أولًا والعدالة أساس الاستقرار الأسري».

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يعلن اعتزامه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي

هليكوبتر

مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية تكساس الأمريكية وفتح تحقيق حول الحادث

جنوب لبنان

تصاعد حصيلة الضحايا في لبنان إلى أكثر من 2600 قتيل منذ مارس الماضي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد