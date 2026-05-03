محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية*

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، تزامناً مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى ٥٠ كم/ ساعة.

رفع مياة الامطار

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية بالتواجد الميداني المكثف بمناطق التمركز الحيوية على مدار الساعة، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية عبر "مركز السيطرة" وغرفة عمليات المحافظة، لسرعة تصريف تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية، تزامناً مع اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومركز السيطرة في حالة انعقاد دائم لتلقي بلاغات المواطنين الطارئة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر أرقام مركز السيطرة:

(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.

وتُهيب محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السير أو الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار والمنشآت المتهالكة، كما تشدد علي رواد البحر بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة نظراً للاضطراب الشديد في حالة الملاحة البحرية.