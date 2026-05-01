محافظ كفر الشيخ للعمال في عيدهم: أنتم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ تحية تقدير واعتزاز لكل سواعد العمل والإنتاج، مؤكداً أن العمال هم أساس التنمية وبناة الجمهورية الجديدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خالص التقدير والاعتزاز لكل العاملين بكفر الشيخ في عيدهم، تلك المناسبة التي نجدد فيها الإيمان بقيمة العمل ودوره في بناء الأوطان وصناعة المستقبل.

واختتم تهنئته للعمال قائلاً: أنتم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، وبجهودكم تتحقق الإنجازات وتترجم الخطط إلى واقع ملموس وتتحول التحديات إلى فرص حقيقية تدفع المحافظة نحو مزيد من التقدم والازدهار.