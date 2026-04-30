محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية| صور

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 مؤكداً تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام التخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة.

واطلع، محافظ كفرالشيخ، على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الرابع، والمنصرف والباقى بالربع الثالث من العام المالي للخطة.