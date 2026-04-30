فوز كفر الشيخ فى نهائي الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة برأس البر.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مشاركة فريق البريد المصرى والضرائب المضافة وهم الفريقين الحاصلين على كأس المحافظة لدورى المصالح الحكومية، بنهائي النشاط الختامي الذي أطلقه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط فى منافسات كرة القدم، تنس الطاولة رجال.

جاء ذلك بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق البريد المصرى فى خماسي كرة القدم فاز على فريق الأوقاف من محافظة دمياط، بأربعة أهداف نظيفة حيث تتنافس كفر الشيخ فى المجموعة الثانية ضمن 7 مجموعات بمشاركة 23 فريقا ممثلى محافظات مصر.

وتستمر المنافسات حتى 7 مايو ويلتقى البريد مع نظيره من محافظة شمال سيناء السبت القادم وينتظر فريق الضرائب المضافة لقاءه الأول مع نظيره من محافظة القليوبية يوم 5 مايو، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة وخيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويصاحب الفريقين، هانى غمرى مدير الاتحاد بكفر الشيخ.