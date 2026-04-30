محافظ كفر الشيخ يعلن دعم منظومة النظافة بمعدتي لودر| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، دعم منظومة النظافة العامة بـ 2 لودر مفصلي» ديزل بقوة 175 حصان وطول 2 متر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العمل الميداني داخل منظومة النظافة، وتسريع التعامل مع تراكمات المخلفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تعزيز قدرة المحافظة من هذه المعدات تهدف إلى دعم منظومة النظافة في أعمال رفع المخلفات المتراكمة ونقلها بشكل فوري إلى المقالب الوسيطة، بما يسهم في تسهيل عمليات الجمع من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر الحضاري داخل المدن والمراكز.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة، من خلال تدعيمها بمعدات حديثة، ورفع كفاءة المعدات الحالية، وتحسين آليات التشغيل، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع المراكز والقرى، ورفع الإشغالات، بما يحقق بيئة نظيفة لأهالينا.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم لمنظومة النظافة والتجميل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.