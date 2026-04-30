تحصين 177 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تحصين 177 ألفًا و430 طائرًا متنوعًا بلقاحات إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الثروة الداجنة وصحة المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار دعم جهود الوقاية البيطرية والتوسع في الحملات الميدانية للتطعيم والتقصي الوبائي، داخل المزارع والأسواق ومناطق التربية المنزلية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وحماية الأمن الغذائي.

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكثيف أعمال التحصين والتطهير الدوري، مع إحكام الرقابة على نقل وتداول الطيور الحية، ومتابعة الأسواق والمزارع للتأكد من الالتزام بتطبيق معايير الأمان الحيوي، بما يعزز من استقرار قطاع الإنتاج الداجني ويدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية نفذت خلال شهر أبريل 2026 برنامجًا متكاملًا للتحصين شمل لقاحات إنفلونزا الطيور، ونيوكاسل (الحقن العضلي ولقاح لاسوتا)، ولقاح الجمبورو، وكوليرا الطيور، والتسمم الدموي الفيروسي.

وأشار إلى جانب سحب عينات ما قبل البيع من 12 مزرعة، وإصدار 37 تصريحًا لنقل الطيور الحية بإجمالي 71 ألف طائر، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير لـ4 أسواق و12 رياشة، دون رصد أو تسجيل أي بؤر إصابة.