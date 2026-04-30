توريد 28 ألفًا و624 طن قمح في كفر الشيخ | صور

استقبلت مواقع التوريد بمحافظة كفر الشيخ 28 ألفًا و624 طنًا من القمح المحلي منذ بدء الموسم وحتى صباح اليوم الخميس، وسط متابعة دقيقة من المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، لضمان انتظام سير العمل على مدار الساعة.

وأوضح المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن عمليات الاستلام تجري عبر 25 موقعاً تابعة للجهات المسوقة وهي: (الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، قطاع مطاحن كفر الشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر)، وذلك تنفيذاً لقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الهابط أن غرفة العمليات تواصل المرور الميداني لتذليل أي عقبات تواجه الموردين، مشيراً إلى تشديدات المحافظ على سرعة صرف مستحقات المزارعين المالية بانتظام، والالتزام بالمدد الزمنية المقررة قانوناً للتيسير على المواطنين وضمان نجاح موسم الحصاد 2026.