محافظ كفر الشيخ يتابع رصف طريق شباس عمير الكردي في قلين| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، معدلات تنفيذ أعمال الرصف طريق شباس عمير – الكردي بمركز قلين، بطول 1250 مترًا، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق بكفر الشيخ، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

يأتي هذا في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط المحافظة، لما له من دور مباشر في دعم جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، وربط القرى والمراكز بمحاور الحركة الرئيسية.

شدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، مع إعداد تقارير دورية لقياس نسب الإنجاز، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مراحل العمل.

كلف محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام باستخدام خامات عالية الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية خلال التنفيذ، مؤكدًا استمرار جهود رفع كفاءة الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية بالقطاعات الأخرى.