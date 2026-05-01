طريقة عمل الجبنة السبريد في المنزل بخطوات سهلة

الجبنة السبريد من الاطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار، حيث تمتاز بقوامها الكريمي وطعمها اللذيذ، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة تضمن جودتها ونظافتها.

المكونات:

كوب حليب

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

نصف كوب جبنة بيضاء

ربع كوب قشطة

رشة ملح

طريقة التحضير: في قدر على نار متوسطة، يخلط الحليب مع النشا جيدا حتى يذوب تماما دون تكتلات. يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يبدأ في التماسك ويصبح قوامه سميكا.

تضاف الزبدة مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب تماما، ثم تضاف الجبنة البيضاء والقشطة مع الخلط الجيد حتى يتكون خليط ناعم ومتجانس.

يرفع الخليط من على النار ويترك ليهدأ قليلا، ثم يوضع في الخلاط للحصول على قوام كريمي ناعم. يصب في علبة محكمة الغلق ويترك في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك.

نصائح لنجاح الوصفة: يمكن اضافة نكهات حسب الرغبة مثل الاعشاب او الثوم لاضفاء طعم مميز. كما يفضل استخدام جبنة بيضاء قليلة الملح للحصول على مذاق متوازن.

تقدم الجبنة السبريد مع الخبز او التوست كوجبة خفيفة وسريعة التحضير.