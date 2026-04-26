صحية واقتصادية.. طريقة عمل ألفريدو بالجبنة القريش

قدمت الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ألفريدو بالجبنة القريش، فهي من الأكلات الصحية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتناولها بمذاق لا يقاوم.

مقادير ألفريدو بالجبنة القريش



● ملعقة كبيرة زبدة

● بصلة صغيرة

● 4 فصوص ثوم

● ¼ كوب حليب

● كوب جبنة قريش

● كوب جبنة موتزاريلا

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● ¼ ملعقة صغيرة فلفل

● مكرونة حلزوني مسلوقة

طريقة تحضير ألفريدو بالجبنة القريش



يشوح البصل والثوم ويضاف اللبن والقريش والموتزاريلا .

تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب مع الصوص وتقدم .