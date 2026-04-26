طريقة عمل فطيرة كريمة التمر.. بمذاق لا يقاوم

فطيرة كريمة التمر من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و مختلف.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة كريمة التمرفيما يلي…

مقادير فطيرة كريمة التمر

● 200 جرام بسكويت

● 85 جرام زبدة غير مملحة

الحشوة :

● ¼ كوب عصير برتقال فريش

● 4 صفار بيض

● 300 جرام كريمة خفق

● 100 جرام عسل

● 120 مللي عجوة

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● رشة ملح

التوبينج :

● 240 مللي كريمة مخفوقة

● ملعقة كبيرة سكر بودرة

● بشر برتقالة



طريقة تحضير فطيرة كريمة التمر



لتحضير الكراست:

تُسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت وتُوضع الرف في المنتصف.

في وعاء كبير، يُخلط البسكويت المطحون مع الزبدة، ثم يُضغط في طبق فطيرة 9 بوصة على القاع والجوانب.

تُخبز حتى تصبح ذهبية، 10 إلى 12 دقيقة، ثم تُترك لتبرد.

لتحضير الحشوة:

تُعصر نصف برتقالة للحصول على ربع كوب عصير. إذا لم تكفِ، تُستخدم النصف الآخر.

يُخفق صفار البيض بالخلاط حتى يصبح فاتحًا وهشًا، حوالي 5 دقائق.

تضاف الكريمة ببطء، ثم معجون التمر الهندي وعصير البرتقال، ثم عصير الليمون والملح.

يُسكب الخليط في القاعدة المبردة ويُخبز حتى يتماسك، 15 إلى 20 دقيقة.

يُترك ليبرد ثم يُبرد في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو حتى يوم كامل.

قبل التقديم مباشرة، تُخفق الكريمة مع السكر البودرة حتى تتماسك وتُوزع فوق الفطيرة.

يُبشر قشر البرتقال فوق الوجه وتُقدّم.