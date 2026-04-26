طرق طبيعية للتخلص من الناموس في الصيف بدون مواد كيميائية

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد انتشار الناموس داخل المنازل، ما يسبب إزعاجًا كبيرًا خاصة أثناء النوم. ولتجنّب المواد الكيميائية، يمكن الاعتماد على طرق طبيعية وآمنة للتخلص منه.

طرق طبيعية للتخلص من الناموس في الصيف

1. استخدام الزيوت العطرية

مثل زيت النعناع أو اللافندر أو السترونيلا، حيث يمكن وضع بضع قطرات في ماء ورشها في الغرفة، فالروائح القوية تطرد الناموس.

2. زراعة نباتات طاردة للحشرات

مثل الريحان والنعناع، إذ تساعد هذه النباتات على تقليل وجود الناموس بفضل رائحتها الطبيعية.

3. الخل والليمون

يمكن وضع كوب من الخل مع شرائح ليمون في أركان الغرفة، حيث تعمل الرائحة على إبعاد الناموس.

4. التخلص من المياه الراكدة

الناموس يتكاثر في المياه الراكدة، لذا يجب التأكد من عدم وجود مياه مكشوفة في المنزل أو الشرفة.

5. استخدام المراوح

تشغيل المروحة يقلل من قدرة الناموس على الطيران، وبالتالي يقلل من انتشاره.

6. الثوم

تناول الثوم أو غليه في الماء ورشه قد يساعد في طرد الناموس بسبب رائحته القوية.

7. إغلاق النوافذ وقت الغروب

الناموس ينشط في هذا الوقت، لذا يُفضل غلق النوافذ أو استخدام سلك حماية.

الالتزام بالنظافة والتهوية الجيدة من أهم العوامل التي تساعد في تقليل انتشار الناموس داخل المنزل بشكل ملحوظ.