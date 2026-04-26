تقلبات جوية مفاجئة.. انخفاض الحرارة وأمطار تضرب تلك المناطق

تشهد الأحوال الجوية خلال هذه الفترة حالة من التقلبات السريعة التي تفرض على المواطنين متابعة مستمرة لتوقعات الطقس، فبعد موجة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تبدأ الأجواء في التحول بشكل تدريجي نحو الاعتدال، مصحوبة بنشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

أنظمة جوية مختلفة

وتأتي هذه التغيرات نتيجة تأثر البلاد بأنظمة جوية مختلفة، ما بين كتل هوائية صحراوية وأخرى أكثر اعتدالًا. وتبرز أهمية الاستعداد لهذه التحولات، خاصة مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، لتجنب أي تأثيرات صحية محتملة وضمان التكيف مع الأجواء المتغيرة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال اليوم، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية، حيث سجلت القاهرة نحو 34 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المناطق إلى 40 درجة.

تحسن حالة الطقس

وأشارت إلى أن تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيساهم في تحسن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات، لتسجل العظمى غدًا قرابة 27 درجة مئوية، في أجواء أقل حرارة مقارنة بالأيام السابقة.

الانخفاض في درجات الحرارة

وأضافت أن غدا الاثنين سيشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، لتتراوح القيم العظمى بين 27 و28 درجة مئوية طوال الأسبوع، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع التنبيه إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، وهو ما يتطلب اختيار الملابس المناسبة لتفادي الشعور بالبرودة.

إثارة الرمال والأتربة

كما لفتت إلى توقع نشاط للرياح على عدة مناطق، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأكدت وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، تمتد إلى السواحل الشمالية، مع احتمالية وصول أمطار خفيفة إلى بعض المناطق الداخلية وأجزاء من القاهرة الكبرى.