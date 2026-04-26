سيناء.. قلب الأمن القومي وكنز السياحة المتنوع في مصر

تُعد شبه جزيرة سيناء واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، حيث تجمع بين الأهمية العسكرية والمكانة الدينية والثروات السياحية الفريدة، فهي ليست مجرد موقع جغرافي، بل تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي، إلى جانب كونها وجهة سياحية غنية بالمقومات الطبيعية والتاريخية.

سواحل خلابة وجبال شاهقة

ومع تنوع بيئتها ما بين سواحل خلابة وجبال شاهقة، أصبحت سيناء محور اهتمام كبير على المستويين الأمني والاقتصادي.

كما أن قيمتها الروحية والتاريخية تضيف لها بُعدًا استثنائيًا يجعلها منطقة فريدة من نوعها، قادرة على جذب الأنظار من مختلف أنحاء العالم.

منظومة الأمن القومي المصري

وأكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن سيناء تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي المصري، موضحًا أن العديد من التهديدات التي واجهت الدولة في فترات سابقة كانت تنطلق من هذه البوابة الاستراتيجية الحيوية.

الموقع الجغرافي لسيناء

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لسيناء يمنحها أهمية خاصة، إذ تطل على كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتتميز بشواطئ جذابة وتنوع طبيعي فريد يجمع بين المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، ما يعزز من قيمتها السياحية.

إمكانيات سياحية متعددة

وأوضح أن سيناء تمتلك إمكانيات سياحية متعددة، حيث توفر بيئة مناسبة لأنماط مختلفة من السياحة، مثل السياحة الدينية والعلاجية والشاطئية، بالإضافة إلى سياحة المغامرات في المناطق الجبلية، وهو ما يجعلها وجهة متكاملة تلبي اهتمامات الزوار المتنوعة.

الأهمية التاريخية والاستراتيجية

وأضاف أن الأهمية التاريخية والاستراتيجية لسيناء جعلتها محط أنظار العديد من القوى عبر العصور، نظرًا لموقعها المميز.

كما أشار إلى مكانتها الدينية الخاصة، باعتبارها الأرض التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى للنبي موسى عليه السلام، ما يمنحها قيمة روحية فريدة تعزز من مكانتها عالميًا.