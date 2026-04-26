الأوروبي للدراسات: إقامة عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق ثغرة أمنية كبيرة

أكد الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدراسات، أن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يعكس ثغرات أمنية محتملة، خاصة مع إقامة الحدث في موقع عام، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث تبقى واردة في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن توقيت الحادث يتزامن مع توترات في السياسة الخارجية الأمريكية، ما قد ينعكس على الداخل، لافتًا إلى أن العملية تندرج ضمن نمط “الذئب المنفرد”، وهو من أخطر الأنماط أمنيًا لصعوبة التنبؤ به أو كشفه مسبقًا.

وأضاف أن غياب سوابق جنائية أو إدراج المنفذ ضمن قوائم المراقبة يجعل منعه أكثر تعقيدًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استجابة الأجهزة الأمنية كانت فعّالة وسريعة، حيث تم احتواء المهاجم، ما حدّ من تداعيات الحادث.