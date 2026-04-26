سفير الصومال بالقاهرة: وحدة الصف العربي تمثل حجر الزاوية في مواجهة الأزمات

أكد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن وحدة الصف العربي تمثل حجر الزاوية في مواجهة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير علي عبدي أواري، اليوم مع السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير الصومالي - في بيان اليوم - إن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التأكيد على أهمية تنسيق المواقف داخل أروقة جامعة الدول العربية، بما يعزز من العمل العربي المشترك ويخدم قضايا الأمة العربية.

وأشاد السفير علي عبدي أواري بالمواقف الأخوية لجمهورية العراق الداعمة لجمهورية الصومال الفيدرالية، لا سيما ما يتعلق بالحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، مثمنًا دعم العراق للقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

وأكد السفير علي عبدي أواري أن العلاقات بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق تستند إلى روابط تاريخية راسخة وأواصر أخوة صادقة، معربًا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز من فرص التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما ثمّن الدور الفاعل الذي تضطلع به جمهورية العراق في دعم العمل العربي المشترك، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي، ومواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.