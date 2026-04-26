موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
صحيفة بريطانية: محمد صلاح لا يرغب في المجازفه من أجل منتخب مصر
البابا تواضروس يحضر القداس البطريركي بمقر كرسي القسطنطينية | صور
ترامب: من الصعب تأمين مكان حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
أنصار أبو مازن يفوزون في معظم الدوائر بالانتخابات البلدية الفلسطينية
الشرطة الإيرانية تعتقل شخصا في لرستان بتهمة التخابر مع إسرائيل
جيش الاحتلال يهاجم خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام شخص بالتحر.ش بالسيدات ببدر
التلت المشاغب| تحذيرات عاجلة من مركز المناخ: مصر تدخل أخطر تقلبات الربيع
أبرزها تعطيل الدراسة أو التحريض عليه.. عقوبات تأديبية ضد طلاب الجامعات
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
رشا مهدي لـ صدى البلد: البعد النفسي لشخصيتي بمسلسل اللون الأزرق تطلب تحضيرات خاصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة و اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً مع المهندس محمد عليوه مدير مشروع تحويل  شرم الشيخ إلى مدينة خضراء " جرين شرم" لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور وأهداف المشروع .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ا.ح / خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وعدد من مسئولي المحافظة والقائمين علي المشروع .

وفي بداية الاجتماع قدم مدير المشروع الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء علي المتابعة والدعم المستمر لتنفيذ أهداف المشروع والعمل علي تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل ، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية وخفض الانبعاثات والحفاظ علي التنوع البيولوجي ، مما يضمن اتباع نهج شامل يتم تطبيقه على مختلف مكونات «التخضير» لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة، حيث يمول المشروع من مرفق البيئة العالمي (GEF) وينفذ من خلال جهاز شؤون البيئة (EEAA) بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالشراكة مع محافظة جنوب سيناء ، والمناطق المستهدفة لتنفيذ المشروع هي مدينة شرم الشيخ وثلاث محميات طبيعية (نبق ، أبو جالوم ، رأس محمد ) ومن المقرر أن يتنهي المشروع في يونيو 2028.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء مع فريق المشروع محاور ومجالات العمل والمتمثلة في 6 محاور أساسية هي المخلفات الصلبة والنقل المستدام ( أتوبيسات الكهرباء ) والطاقة ( الجديدة والمتجددة) مثل الطاقة الشمسية والمياه والصرف الصحي والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية والدعم الفني والمالي المقدم من المشروع لتنفيذ تلك المحاور.

كما تابعت الدكتورة منال عوض واللواء الدكتور إسماعيل كمال أهم النتائج والمخرجات التي تحققت علي أرض المحافظة من المحاور والخطة المستهدفة ومشروعات دعم القطاعين الخاص والعام وتقديم الدعم المادي والفني للفنادق والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بما يساهم في خفض الانبعاثات والملوثات العضوية، حيث تم الاشارة إلى تفعيل منظومة الرصد والإبلاغ بمجلس المدينة والمحافظة ، كما قام المشروع بإطلاق تطبيقان وهما تطبيق Eco-Monitor لجمع بيانات عن الحياة البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى نظام التصاريح الإلكتروني E-Permitting في المحميات الطبيعية بالمحافظة ، كما تم الإشارة إلي انضمام  شرم الشيخ رسمياً إلى شبكة ( ICLEI ) الدولية للمدن المستدامة كأول مدينة مصرية والرابعة علي مستوي الدول العربية .

كما عرض مدير المشروع الدعم الذي قدمه المشروع إلي الفنادق والمحميات والمجتمع المحلي بالمدينة ، حيث تم تنفيذ زيارات فنية ومراجعات لعدد من الفنادق في شرم الشيخ بهدف مراجعة نظم الإدارة البيئية (التبريد والطاقة والمخلفات..)، وتقديم الدعم الفنى لتنفيذ الحلول المستدامة، كما تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم دعم من خلال المشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في عدد من الفنادق كما تم العمل على بناء قدرات وتدريب المجتمع المحلى على أنشطة التمكين الاقتصادي مثل الحرف اليدوية، وتدريب العاملين الجدد بقطاع حماية الطبيعة بجنوب سيناء على أساسيات العمل بالمحميات وصون التنوع البيولوجي، إضافة إلى تدريب العاملين بعدد من الفنادق على الإدارة البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستفيد بها الفنادق.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة تركيز المشروع خلال الفترة القادمة علي تحسين منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ ومحميات المدينة ورفع كفاءتها وتقليل التلوث بالمدينة، و إدارة منظومة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة بالفنادق والمطاعم والاهتمام بملف التنوع البيولوجي ودعم إجراءات الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية في المحميات بالمدينة في  (نبق ، أبو جالوم ، رأس محمد ) بما يدعم جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في الحفاظ عليها وحماية الشعب المرجانية بها وإنشاء نظام للرصد والمتابعة بالمحميات وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والسائحين وحل بعض المشكلات التي تواجه غرفة الغوص في تلك المحميات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي أهمية وضع الآليات والأسس اللازمة لضمان استدامة المشروعات المنفذة وتحقيق نتائج المشروع بنهاية المدة المحددة له في عام 2028 ، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال شهر مايو القادم بديوان عام الوزارة بحضور محافظ جنوب سيناء ولجنة تيسير أعمال المشروع ومسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من قيادات الوزارة وجهاز شئون البيئة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الحد الأقصى للسحب النقدي

تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي

ترشيحاتنا

بورصة عمان

تداولات بقيمة 8.6 مليون دينار ترفع مؤشر بورصة عمان لـ3852 نقطة

محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: الصناعة أصبحت محرك الاقتصاد المصري وتسهم بـ20% من النمو

جانب من الممشي

تنفيذ أول ممشى ساحلي متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5 ..صور

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

المزيد