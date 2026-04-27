محمود محيي الدين: نمو الاقتصاد المصري يقترب من 4%.. والقطاع الخاص مفتاح الزيادة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لـالأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن معدل النمو في مصر يقترب من 4%، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لرفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود محيى الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن التعداد السكاني في مصر يمثل قوة بشرية كبيرة يمكن أن تسهم في تحقيق تنمية شاملة، حال الاستثمار الأمثل في هذه الطاقة البشرية وتنميتها.

وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها المالية، مؤكدًا أنها لم تتخلف عن سداد ديونها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ما يعكس درجة من الانضباط والاستقرار المالي.