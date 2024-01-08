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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. نوع شهير من الجبن يصيبك بمرض خطير

صدى البلد

تعد الجبنة الرومي من أفضل الأكلات المحببة لدي الأطفال والكبار وهي من أحد منتجات الألبان، حيث إن الإفراط في تلك الشرائح الصفراء، يعرض الصحة العامة للعديد من الأضرار التي قد لا يدركها البعض على أجسامهم .

 

أضرار الجبنة الرومي على الصحة العامة و لموقع هيلثي:
 

1_يحتوي الجبن الرومي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية وتخلو من الفيتامينات المختلفة والكالسيوم والمغنسيوم.


 

2_تناول كمية وفيرة من الدهون المشبعة، يؤدي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم.
 

3_ الإكثار من تناول الجبنة الرومي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

4_ زيادة الوزن ويهدد الصحة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. 

5_ تحتوي الجبن الرومي على الالفاتوكسين، وهي مركبات مسرطنة تنتقل إلى الجبن عند سوء تصنيعها وتخزينها

أضرار الجبنة إصابة بأمراض القلب ارتفاع معدل الكوليسترول السعرات الحرارية الدهون المشبعة الجبنة الرومي الجبن الرومي القلب والأوعية الدموية أمراض القلب والأوعية الدموية

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