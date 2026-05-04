محسن صالح: الزمالك عاد بقوة مع معتمد جمال ويقترب من حسم اللقب

أكد الكابتن محسن صالح، أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم تنحصر بين الزمالك وبيراميدز، مستبعدًا الأهلي من سباق التتويج.

وأوضح صالح فى تصريحات تليفزيونية أن الزمالك مرّ بحالة من الإحباط في بداية الموسم، لكن الفريق عاد بشكل غير متوقع تحت قيادة معتمد جمال، ونجح في الوصول إلى المركز الأول، مشيرًا إلى أن الفريق قد يحسم اللقب خلال مباراتين فقط إذا واصل نفس المستوى.

ويحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.



ويحتل فريق الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، في حين يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.