إيرادات الإسكندرية للأدوية تتجاوز الملياري جنيه في 7 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 25.2% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بلغ 330.31 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2025 حتى نهاية يناير 2026، مقابل 263.9 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية للأدوية خلال السبعة أشهر لمشار إليها؛ لتسجل نحو 2.01 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 1.82 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أكبر منتج للبنج

تعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لـ بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.

تأسيس الإسكندرية للأدوية

يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها 4 فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج، وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.

وسبق أن أدخلت الشركة مؤخرًا، تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF)، ضمن خطوط إنتاجها، وسجلت منها 4 منتجات جديدة، وجار تسجيل 3 أخرى؛ مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء، كما تصنع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.