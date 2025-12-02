الإسكندرية للأدوية تحقق 173 ملايين جنيه أرباحا في 4 أشهر

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نمو صافي أرباحها بنحو 24% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح بلغ 172.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 139.54 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 1.11 مليار جنيه، مقابل 1.02 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أكبر منتج للبنج

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لبنج الاسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا.

تأسيس الإسكندرية للأدوية

يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها أربعة فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.

وكانت قد أدخلت مؤخرًا تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF) ضمن خطوط إنتاجها وسجلت منها 4 منتجات جديدة وجار تسجيل 3 أخرى، مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء. كما تقوم بتصنيع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.