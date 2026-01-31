القبض على عامل ضرب طالبا بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته داخل إحدى الصالات الرياضية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 / يناير تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من (طالب "مصاب بجرح قطعى بالظهر"- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها خلال مشاجرة بينهما بسبب المزاح حال تواجدهما بإحدى الصالات الرياضية بدائرة المركز.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









