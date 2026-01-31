قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قدرات جبارة وإنهاء الهجمات.. مميزات إيلتسين كامويش صفقة الأهلي الجديدة
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تفاصيل محاكمة 68 متهما بخلية التجمع غدا

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا  جلسة محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


ووجه للمتهمين من الثاني والأربعون وحتي الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

محاكمة 68 متهما جماعة إرهابية الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

منتخب سلة الكراسي المتحركة

مصر تهزم سوريا 70-45 وتحقق انطلاقة قوية بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

بايرن ميونخ

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام هامبورج في البوندسليجا

بورنموث

بورنموث يفوز على وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

