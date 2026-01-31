قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
حوادث

انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا

انتشال جثمان غريق
انتشال جثمان غريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثمان شاب عشريني غرق في مياه البحر اليوسفي أمام إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة ، يفيد بانتشال جثة الشاب ويُدعى صبري. خ. ا 20 سنه ومقيم بإحدى قرى المركز من المجرى المائي للبحر اليوسفي مساء أمس، ما دفع الأهالي لإخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

وكثّفت قوات الإنقاذ النهري جهودها في أعمال البحث والتمشيط منذ تلقي الإخطار، إلى أن تمكنت منذ قليل من العثور على الجثمان وانتشاله من المياه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

من جهتها، وانتدبت جهات التحقيق مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وحيث وقع مفتش الصحة الكشف الظاهري وكشف في تقريره ان سبب الوفاه هو اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم التصريح بدفن الجثة. 

المنيا سمالوط غرق شاب

