انتشال جثمان شاب غرق في البحر اليوسفي بسمالوط بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثمان شاب عشريني غرق في مياه البحر اليوسفي أمام إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة ، يفيد بانتشال جثة الشاب ويُدعى صبري. خ. ا 20 سنه ومقيم بإحدى قرى المركز من المجرى المائي للبحر اليوسفي مساء أمس، ما دفع الأهالي لإخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع البلاغ.

وكثّفت قوات الإنقاذ النهري جهودها في أعمال البحث والتمشيط منذ تلقي الإخطار، إلى أن تمكنت منذ قليل من العثور على الجثمان وانتشاله من المياه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

من جهتها، وانتدبت جهات التحقيق مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وحيث وقع مفتش الصحة الكشف الظاهري وكشف في تقريره ان سبب الوفاه هو اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم التصريح بدفن الجثة.