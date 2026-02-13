قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

من أمام عربه الآيس كريم ..كزبرة يشارك الجمهور صورا من منطقة العباسية

كزبرة
كزبرة
ميرنا محمود

شارك الفنان الشاب كزبرة جمهوره صورا من منطقة العباسية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر كزبرة من أمام عربيه  أيس كريم و علق كاتبا:جمعه مباركه من قلب العباسية.

طرحت منصة watch it البوستر الرسمي لمسلسل “بيبو” من بطولة الفنان الشاب كزبرة ، والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضانى ٢٠٢٦.

مسلسل بيبو

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.
ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل «بيبو» يتكون من 15 حلقة، ويدور في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا والتشويق، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

أبطال مسلسل بيبو

يضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم: هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، محسن منصور، نورين أبو سعدة، أحمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، وئام مجدي، ودينا ديا.

الفنان الشاب كزبرة الماراثون الرمضانى ٢٠٢٦ مسلسل «بيبو كزبرة

أجهزة طبية
بلاط انترلوك
ازالة تعدي
بورش تايكان
