ترامب يستقبل المستشار الألماني في البيت الأبيض لبحث تطورات إيران

أفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءً مع المستشار الألماني فريديريك ميرتس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان آخر المستجدات في الشرق الأوسط، وذلك عقب الضربات التي أطلقها ترامب ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

وقال ميرتس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سألتقي بالرئيس ترامب في واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. أنا على تواصل وثيق مع شركائنا في أوروبا وإسرائيل والمنطقة. الآن ليس وقت تبادل الاتهامات، بل وقت الوحدة والعمل المشترك”.

ويُعد ميرتس أول زعيم أوروبي يزور واشنطن منذ اندلاع الحرب في إيران، في زيارة تعكس تصاعد التنسيق الغربي بشأن الأزمة الإقليمية وتداعياتها السياسية والأمنية.