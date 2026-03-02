قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر هذه العادة.. علي جمعة يفجر مفاجأة: فعل بسيط قد يبطل صلاتك

علي جمعة
علي جمعة
عبد الخالق صلاح

سأل أحد الأشخاص الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم النفخ أو التنهيد أثناء الصلاة، وهل هذا الفعل يبطلها، خاصة مع انتشار بعض العادات التي قد تصدر من المصلي دون انتباه.

ورد الدكتور علي جمعة خلال تقديمه برنامج «اعرف دينك» المذاع على قناة «صدى البلد»، موضحا أن مسألة النفخ أو التنهيد ترتبط بحكم الكلام داخل الصلاة، مبينًا أن الكلام في اللغة العربية يتكوّن في أصله من ثلاثة أحرف، وهو ما يُعتد به في تحديد ما إذا كان اللفظ يُعد كلامًا يُبطل الصلاة أم لا.

وتابع: اللفظ إذا كان أقل من ثلاثة أحرف يُنظر هل له معنى مستقل أم لا، موضحًا أن أصول الكلمات في العربية تقوم غالبًا على ثلاثة أحرف حتى لو حُذف أحدها في النطق.

وأكد أن الصلاة لا تبطل إلا بالكلام المتعمد الذي يحمل معنى واضحًا، مشيرًا إلى أن الفرق كبير بين العمد والنسيان، فالمتعمد يأخذ حكمًا، أما الناسي فلا تُبطل صلاته، ولا تبطل الصلاة إلا في حالة 6 كلمات.

واستشهد بحديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بدلًا من أربع، فسأله: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟» فقال صلى الله عليه وسلم: «كل ذلك لم يكن»، ثم قال ذو اليدين: «بل بعض ذلك كان»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم، فقام فأتم الصلاة. وأوضح أن هذا الحديث دلّ على أن الكلام اليسير الصادر عن نسيان لا يفسد الصلاة.

وأضاف أن اللفظ إذا كان كلمة واحدة متعمدة ولها معنى فقد يؤثر على صحة الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، مبينًا أن «أف» رغم قصرها إلا أن لها معنى في اللغة، وبالتالي يختلف الحكم بحسب القصد والتعمد.

وشدد على ضرورة الانتباه أثناء الصلاة وعدم الانشغال بالموبايل أو أي أمر آخر، لأن الصلاة عبادة قائمة على الخشوع والانضباط، وأي كلام متعمد خارج عن أذكارها قد يعرضها للبطلان، مؤكدًا أن الفهم الصحيح للأحكام يحمي المسلم من الوقوع في الخطأ دون أن يشعر.  

صدى البلد علي جمعة أثناء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

الزمالك

مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا المتبقية في الدور الأول بالدوري

الأهلي

خريطة إصابات الأهلي قبل مواجهة المقاولون.. الجزار جاهزا وتأكد خروج ثنائي الفريق

الزمالك

طلعت يوسف يعلق على التصرف المفاجئ لنجم الزمالك: يدخل موسوعة جينيس

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

تخطى 49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الأثنين في البنوك

جانب من الاجتماع

شمس الحكمة .. تفاصيل مشروع السكن البديل للعائلات في العلمين

بالصور

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

أرخص 5 سيارات كهربائية 2026 بمصر.. تعرف عليها

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد