الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسواق المال العربية تحاول التعافي في ختام تعاملات الأربعاء

أسواق المال العربية
أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية اليوم الأربعاء 

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم

-تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية 

-أسواق المال الإماراتية تخسر 123 مليار درهم 

وسط استمرار تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، والعمليات العسكرية التي تشنها طهران علي دول الخليج، شهدت أسواق المال العربية حالة من التباين.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة البورصات العربية ختام اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، والتي شهدت ارتفاع الأسواق السعودية، الأردنية، العُمانية و القطرية وتباين المصرية وتراجع البحرينية، الإماراتية والكويتية 

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار 126.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 10692.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 321 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 257 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 10 شركات.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 85.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 22382.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 79.04 نقطة، أي بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستوى 10588.86 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 223 مليونا و267 ألفا و71 سهما، بقيمة 602 مليون و587 ألفا و369.999 ريال، عبر تنفيذ 33430 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 47 شركة، فيما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 630 مليارا و100 مليون و374 ألفا و376.808 ريال، قياساً بـ624 مليارا و478 مليونا و473 ألفا و965.914 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 7284.16 نقطة مرتفعا 28.1 نقطة وبنسبة 0.39 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7256.04 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 54 مليونا و603 آلاف و290 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 22.3 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44 مليونا و651 ألفا و685 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.266%عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 36.11 مليار ريال عماني.

 البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.79%، عند مستوى 3600.75 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2163 صفقة.

مؤشرات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 8.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.176 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 46452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 56761 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 21117 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5114 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12092 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 17052 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4968 نقطة.

 أسواق المال الإماراتية

تراجعت أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً حاداً في ختام تداولات اليوم الأربعاء، مع استئناف العمل بعد توقف دام يومين، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على معنويات المستثمرين ودفعت المؤشر لتسجيل أدنى مستوياته في 5 أسابيع.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء لتستقر عند مستوى 3.063 تريليون درهم، مقابل 3.137 تريليون درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي. يمثل هذا التراجع خسارة سوقية بلغت قيمتها 74 مليار درهم في جلسة واحدة، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 2.35% في إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وسجل المؤشر العام أدنى مستوى له في شهرين وسط تراجع جماعي وشامل لكافة القطاعات والأسهم المدرجة، مما يعكس حالة القلق التي دفعت بالمؤشر إلى تسجيل خسائر قوية منذ انطلاق الجلسة.

فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بشكل حاد، أغلق المؤشر عند مستوى 6197.19 نقطة، منخفضاً بنسبة 4.71% بعد أن فقد 306.31 نقطة من قيمته.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق دبي اليوم إلى 1.010 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.059 تريليون درهم المسجلة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.

 تعكس هذه الأرقام خسارة سوقية بلغت 49 مليار درهم في جلسة واحدة، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 4.62% في إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، نتيجة موجة الهبوط الجماعي التي ضربت الأسهم القيادية.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 44.32 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.52%، ليبلغ مستوى 8437.81 نقطة.

وتم، خلال جلسة التعاملات، تداول 161.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 13515 صفقة نقدية، بقيمة 54.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30.89 نقطة، أي بنسبة 0.40 %، ليبلغ مستوى 7780.68 نقطة، عقب تداول 49.2 مليون سهم، عبر إبرام 4184 صفقة نقدية، بقيمة 7.8 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 49.51 نقطة، أي بنسبة 0.55 %، ليبلغ مستوى 9015.27 نقطة، في أعقاب تداول 112.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 9331 صفقة نقدية، بقيمة 46.6 مليون دينار.

بدوره، خسر مؤشر (رئيسي 50) نحو 111.27 نقطة، أي بنسبة 1.37 %، ليبلغ مستوى 8002.41 نقطة، من خلال تداول 44 مليون سهم، عبر إبرام 3514 صفقة نقدية، بقيمة 7.19 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,005.39 نقاط، بانخفاض قدره 26.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك نتيجة انخفاض مؤشرات قطاعات: الاتصالات، والسلع الاستهلاكية الكمالية، والمال، والمواد الأساسية.
في حين أنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته عند مستوى 970.39 نقطة، بانخفاض قدره 28.99 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و262 ألفًا و497 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 351 ألفًا و879 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 126 صفقة.

أسواق المال العربية مؤشر الأسهم السعودية بورصة مصر بورصة قطر

