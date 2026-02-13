ميت على الورق حي في البيت.. وفاة كفيف في الوراق تكشف واقعة غريبة|تفاصيل

تكثّف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثمان رجل في العقد الخامس من العمر داخل مسكنه بمنطقة الوراق، في واقعة أثارت دهشة أسرته، بعدما تبيّن وجود شهادة وفاة له منذ عام 2018.

كانت البداية بتلقّي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أسرة كفيف بالعثور عليه جثمانًا داخل غرفة نومه بالشقة محل إقامته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث تبيّن أن الجثمان مسجّى على ظهره أعلى السرير، مرتديًا كامل ملابسه، دون وجود إصابات ظاهرية.

وبحسب التحريات الأولية، كان المتوفى يعاني من أمراض مزمنة ويُجري متابعة طبية بالمستشفيات الحكومية لتلقّي العلاج، فيما أكدت الأسرة عدم توجيه اتهام لأي طرف أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وخلال إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن، فوجئت الأسرة بوجود شهادة تفيد بوفاة الرجل منذ عام 2018، ما دفعهم للتقدّم بطلب «إثبات حالة»، في الوقت الذي باشرت فيه جهات التحقيق فحص الملابسات الخاصة بالقيد، والتحقّق من كيفية صدوره.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات للوقوف على حقيقة الواقعة كاملة وظروفها.