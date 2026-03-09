حمدوك يرحب بتصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية

رحّب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بالقرار القاضي بتصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار تفكيك شبكات النظام السابق وحماية مؤسسات الدولة من أي نفوذ سياسي أو تنظيمي يهدد الاستقرار.

وقال حمدوك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية وعربية، إن القرار يعكس الحاجة إلى معالجة إرث المرحلة السابقة التي شهدت تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير، مؤكداً أن السودان بحاجة إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة لضمان بناء دولة مدنية قائمة على سيادة القانون.

وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير خلال الثورة السودانية 2019 كشفت حجم التحديات التي تواجهها البلاد في تفكيك بنية التنظيمات السياسية التي ارتبطت بالسلطة لعقود، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب إجراءات قانونية واضحة وشفافة.

وأوضح عبد الله حمدوك أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية ينبغي أن يندرج ضمن إطار قانوني يحترم المؤسسات القضائية والإجراءات الدستورية، حتى لا يتحول إلى أداة للصراع السياسي أو تصفية الحسابات بين القوى المتنافسة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل السياسي داخل السودان بشأن دور الحركات والتنظيمات الإسلامية في الحياة العامة، خاصة بعد التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام البشير في عام 2019.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ خطوات قانونية وأمنية تستهدف تفكيك البنية التنظيمية والاقتصادية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمون، في إطار جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية واستعادة الأصول التي يُعتقد أنها كانت مرتبطة بالتنظيم.