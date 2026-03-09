الأمم المتحدة تُبدي قلقها البالغ بعد أمر بإخلاء بعثاتها في جنوب السودان

أبدى الفريق القطري للعمل الإنساني في جنوب السودان، قلقا بالغا إزاء الأمر الصادر عن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان بتاريخ 6 مارس2026، الذي يُلزم المدنيين وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإخلاء مقاطعة أكوبو في ولاية جونقلي قبل بدء العمليات العسكرية المزمعة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تستضيف أكوبو حاليا ما يُقدّر بنحو 270 ألف شخص، بمن فيهم الفئات الضعيفة والنازحون والمجتمعات المضيفة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.. أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وحذر الفريق القطري للعمل الإنساني في جنوب السودان من أن أي عمل عسكري في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أو حولها من شأنه أن يُعرّض المدنيين لخطر جسيم، ويُهدد بإشعال أزمة إنسانية كارثية في مقاطعة أكوبو. وأشار إلى حدوث تدفقات كبيرة من النازحين عبر الحدود إلى إثيوبيا، فضلا عن تقارير عن عمليات نهب في مدينة أكوبو.

وأكد الفريق القطري مجددا ضرورة عدم استهداف المدنيين أو تهجيرهم قسرا، مشددا على ضرورة أن تكون أي حركة طوعية وآمنة وكريمة، مع الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر منعا باتا الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وذكر الفريق القطري أن مقاطعة أكوبو أصبحت ملاذا حيويا للنازحين الفارين من العنف في جميع أنحاء ولاية "جونقلي"، منذ تصاعد النزاع في ديسمبر 2025. وقد كثّف الشركاء في المجال الإنساني مؤخرا مساعداتهم المنقذة للحياة لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة. ويُعرّض انقطاع هذا الشريان الإنساني الحيوي آلاف الأشخاص لخطرٍ مُحدق.

ودعت اللجنة الإنسانية المعنية بالمساعدات الإنسانية، الأطراف المعنية إلى الوفاء بالالتزامات التي قُطعت خلال الزيارة الأخيرة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر؛ لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإمدادات والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

وحث الفريق، جميع الأطراف على الامتناع عن العمليات العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان وحل الخلافات عبر الحوار، مؤكدا أن شعب جنوب السودان بحاجة إلى السلام.