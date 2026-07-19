نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف بمطوبس كفر الشيخ

قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة ميدانية بعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

رافقه خلالها اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس طارق الرفاعى معاون وزيرة الإسكان، واللواء مهندس شريف البيلي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب وزيرة الإسكان والوفد المرافق له الجولة بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بزغلول، الجاري تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تابع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، واطلع على مراحل العمل المختلفة، وتم التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

كما شملت الجولة تفقد محطة مياه شرب مطوبس الشمالية، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم نحو 65 ألف نسمة، حيث اطلع الوفد على منظومة التشغيل والتجهيزات الفنية بالمحطة، بما يضمن إنتاج مياه شرب مطابقة لمعايير الجودة.

كما تفقد نائب وزيرة الإسكان، ومرافقوه، محطة معالجة الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية القمسيون بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ودوره في دعم خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستهدفة.

واختُتمت الجولة بزيارة محطة مياه مطوبس الرئيسية، التي تبلغ طاقتها التصميمية 86 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم نحو 160 ألف نسمة، حيث اطمأن الوفد على كفاءة التشغيل، ومنظومة مراقبة جودة المياه، واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد عمران، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ المستهدفة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المواصفات الفنية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، أن دخول المشروعات الجديدة الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ورفع جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تتابع جاهزية المحطات ومنظومات التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الجولة، أكد اللواء المهندس شريف سالم البيلي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع المرافق.