نتائج غير متوقعة.. دراسة تكشف فعالية الترمس في خفض ضغط الدم

أشارت دراسة علمية نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (The American Journal of Clinical Nutrition) إلى أن الترمس قد يلعب دورًا في المساعدة على خفض ضغط الدم، ما يجعله من الأطعمة الواعدة لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة أستراليا الغربية على 88 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث تناول المشاركون خبزًا مدعمًا بدقيق الترمس لمدة 16 أسبوعًا، بينما تناولت مجموعة أخرى خبزًا أبيض تقليديًا.

وأظهرت النتائج انخفاضًا في متوسط ضغط الدم الانقباضي لدى المجموعة التي تناولت خبز الترمس بنحو 3 ملم زئبق مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما تحسن ضغط النبض، وهو أحد المؤشرات المهمة على صحة الشرايين.

وأوضح الباحثون أن هذه الفوائد قد ترجع إلى احتواء الترمس على نسبة مرتفعة من البروتين والألياف الغذائية، إلى جانب انخفاض محتواه من الكربوهيدرات، وهي تركيبة تساعد على تحسين صحة القلب وضبط عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

كما دعمت مراجعة علمية حديثة نُشرت عبر موقع PubMed هذه النتائج، إذ وجدت أن غالبية الدراسات التي تناولت الترمس أظهرت تأثيرًا إيجابيًا في تحسين مستويات ضغط الدم، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد أفضل الكميات وطريقة الاستهلاك.

وأكد الباحثون أن الترمس لا يُغني عن الأدوية الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب تقليل الملح، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن مناسب.

المصدر: The American Journal of Clinical Nutrition، PubMed.