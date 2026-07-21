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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تدشن المنصة الذكية للنزاهة الأكاديمية بالذكاء الاصطناعي دعماً لمنظومة البحث العلمي

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

في خطوة استراتيجية تواكب رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة البحث العلمي، أعلنت جامعة دمنهور عن التشغيل الرسمي لـ "المنصة الذكية للنزاهة الأكاديمية"، وهي منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لرفع كفاءة فحص أصالة الرسائل العلمية وترسيخ أعلى معايير النزاهة الأكاديمية، مع اختصار دورة العمل الإداري بشكل جذري.

ويأتي إطلاق المنصة تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عبد المولى عرقوب مدير المكتبة الرقمية، والدكتور عصام أمين مدير الأنظمة التشغيلية بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن المنصة تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي بالجامعة، وتعكس التزام جامعة دمنهور بوضع جودة البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن جامعة دمنهور تنتقل اليوم إلى حقبة جديدة تتسم بالسرعة والشفافية والدقة المطلقة، لافتا إلى أن هذه المنصة ليست مجرد أداة إلكترونية، بل هي استثمار حقيقي في بيئة بحثية ذكية ومحفزة تواكب تطلعات الدولة المصرية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.

وأوضحت الدكتورة منال مصطفى أن المنصة تستهدف أتمتة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالدراسات العليا، وإنهاء التعامل الورقي التقليدي، مشيرة إلى أن الباحثون سيتمكنون من إصدار الإفادات الرقمية ومطابقتها آليا وموثقا، والتحقق الفوري من صحة المستندات عبر تقنية QR Code، مما يعزز الحوكمة ويوفر على الباحثين والجهاز الإداري وقتا وجهدا كبيرين، وتجعل الاستعلام اللحظي عن حالة الطلب متاحا للجميع.

فيما أوضح الدكتور عبد المولى عرقوب أن مميزات المنصة للمستفيدين تتضمن السرعة الفائقة في إصدار ومطابقة الإفادات الرقمية بشكل آلي وموثق وفوري، مع إمكانية التحقق من صحة الشهادات والطلبات لحظيا عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، فضلا عن تمكين الباحث من تتبع حالة طلبه عبر لوحة تحكم مخصصة على المنصة.
 

جامعة دمنهور البحث العلمي الذكاء الاصطناعي

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