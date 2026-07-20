أستاذة تاريخ إسلامي توضح الفرق بين الهيروغليفية والديموطيقية في مصر القديمة.. فيديو

أكدت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي، أن المصريين القدماء استخدموا نظامين رئيسيين للكتابة، هما الهيروغليفية والديموطيقية، مؤكدة أن لكل منهما استخدامات ووظائف مختلفة تعكس طبيعة الحياة في مصر القديمة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن اللغة الهيروغليفية كانت تُعرف لدى المصريين القدماء باسم "مدو نتر"، بينما أطلق عليها الإغريق لاحقًا اسم "هيروغليفية"، مشيرة إلى أنها كانت تُستخدم في النقوش على الأحجار وجدران المعابد، نظرًا لما تتطلبه من دقة ورسومات وألوان، وكانت ترتبط بالنصوص الدينية والمراسيم الملكية.

وأضافت أن الكتابة الهيروغليفية كانت تُكتب بأكثر من اتجاه، سواء من اليمين إلى اليسار أو العكس، وكذلك من أعلى إلى أسفل، موضحة أن بعض أشكال الكتابة الرأسية ارتبطت بالنصوص ذات الطابع السحري.

وأشارت إلى أن الكتابة الديموطيقية كانت أكثر بساطة وعملية، حيث كُتبت على أوراق البردي بالحبر، واتجهت من اليمين إلى اليسار، واستخدمها عامة الناس في المعاملات اليومية، مثل عقود الزواج والطلاق والاتفاقات التجارية والمراسلات.

وأوضحت أن الهيروغليفية كانت حكرًا على الكهنة والملوك بسبب صعوبة تعلمها واستخدامها، بينما كانت الديموطيقية هي لغة الحياة اليومية والإدارة.