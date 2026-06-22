مناظر وتقنيات في الفن المصري القديم محاضرة بمتحف إيمحتب

نظم متحف إيمحتب بسقارة محاضرة بعنوان المناظر والأوضاع والتقنيات الفنية غير الشائعة في الفن المصري القديم، ضمن فعاليات أمسية إيمحتب الثقافية.

متحف إيمحتب



أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن محاور المحاضرة دارت حول تميز الفن المصري القديم بقواعد صارمة لتحقيق الخلود، بالإضافة إلى أمثلة عن تصوير الجسد، وذلك لتعميق وفهم طبيعة الفن عند المصري القديم.

ويعود إنشاء المتحف إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.



