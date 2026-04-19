الكتابة في مصر القديمة فاعلية ثقافية بـ متحف إيمحتب

نظم متحف إيمحتب،فعالية بعنوان "الكتابة في مصر القديمة"، والتي استهدفت ١٠ أطفال من سن ٩ الي ١٢ سنة، لإلقاء الضوء على نشأة الكتابة، ومراحل تطورها، بالإضافة إلى أنواع خطوط اللغة المصرية القديمة.

أوضحت إدارة متحف إيمحتب، أن برنامج الفاعلية شمل استقبال الأطفال في قاعة التهيئة المرئية لمشاهدة الفيلم الوثائقي عن سقارة، بالإضافة إلى محاضرة تعريفية عن أنواع خطوط اللغة المصرية القديمة ألقتها مسؤول قسم التدريب بالمتحف

تابعت أن الفاعلية تضمنت جولة إرشادية داخل متحف ايمحتب، وورشة كتابة الأسماء بالخط الهيروغليفي وتلوين المعبود تحوت.

ويعود إنشاء المتحف إلى عام 1997، وتم افتتاحه لأول مرة في أبريل 2006، ثم غُلق في مارس 2022 لإتمام أعمال التطوير، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر 2023.

ويقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة، ويحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة، بالإضافة إلى شخصيات ملكية شهيرة، أبرزها الملك أوناس.

ويذكر أن المتحف سُمي على اسم المهندس المعماري العظيم إيمحتب، مهندس الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة (حوالي 2650 ق.م)، والمسؤول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ، وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.