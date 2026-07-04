قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة مصر والأرجنتين.. اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من التذاكر في أكتوبر
غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام.. والحروب لا تصنع أمنًا دائمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف حول قدماء المصريين الانتصارات العسكرية إلى ذاكرة خالدة؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور عمر المعتز بالله، أستاذ تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم، أن المصريين القدماء حرصوا منذ نشأة الدولة المصرية على توثيق انتصاراتهم العسكرية، معتبرًا أن هذه الممارسة تمثل أحد أبرز الملامح الحضارية التي ميزت مصر القديمة.

 وأوضح أن المصري القديم لم يكتفِ بتسجيل الأحداث التاريخية، بل نجح في تحويلها إلى ذاكرة خالدة بقيت شاهدة على إنجازاته عبر آلاف السنين، وهو ما يعكس وعيًا مبكرًا بأهمية حفظ التاريخ للأجيال المتعاقبة.

الكتابة البصرية.. لغة فنية لتسجيل المعارك

وخلال لقائه ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أوضح المعتز بالله أن المصري القديم لم يعتمد فقط على الكتابة الهيروغليفية في توثيق الأحداث، وإنما ابتكر ما يمكن وصفه بـ«الكتابة البصرية»، وهي أسلوب فني متكامل يقوم على تصوير الوقائع العسكرية ونقشها على جدران المعابد في تسلسل دقيق يجمع بين الفن والتاريخ.

وأشار إلى أن هذه النقوش لم تكن مجرد زخارف أو رسوم جمالية، بل وثائق تاريخية متكاملة تسرد تفاصيل الحملات العسكرية، وتبرز مراحل المعارك والانتصارات التي حققها الجيش المصري، بما يعكس قدرة الفنان المصري القديم على توظيف الفن كوسيلة للتوثيق التاريخي.

الدفاع عن الأرض ركيزة أساسية في العقيدة المصرية

وأضاف أن العقيدة المصرية القديمة قامت في جوهرها على حماية الوطن والدفاع عن حدوده، وهو ما انعكس بوضوح في المشاهد المنقوشة على جدران المعابد، حيث ركزت على تصوير انتصارات الملوك والجيوش باعتبارها انتصارًا لقيم النظام والاستقرار في مواجهة الفوضى والعدوان.

وأوضح أن هذه الأعمال الفنية لم تكن تهدف فقط إلى تمجيد الحكام، وإنما كانت تعبر عن رؤية حضارية تعتبر الدفاع عن الأرض مسؤولية مقدسة، وهو ما منح تلك النقوش قيمة تاريخية وفكرية كبيرة.

المعابد.. سجل خالد للأحداث التاريخية

وأكد أستاذ تاريخ وفلسفة الفن المصري القديم أن اختيار المعابد لتسجيل هذه الوقائع لم يكن أمرًا عشوائيًا، بل جاء انطلاقًا من مكانتها الرمزية باعتبارها رمزًا للخلود والاستمرارية، في الوقت الذي اندثرت فيه القصور والمنشآت المدنية الأخرى بمرور الزمن.

وأوضح أن المعابد كانت تمثل المكان الأنسب لحفظ ذاكرة الدولة، إذ تحولت جدرانها إلى سجلات تاريخية خالدة تحفظ الأحداث الكبرى وتضمن انتقالها من جيل إلى آخر، وهو ما ساهم في بقاء تفاصيل العديد من المعارك والانتصارات حتى العصر الحديث.

من حدث سياسي إلى ذاكرة مقدسة

واختتم الدكتور عمر المعتز بالله حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذا التوثيق لم يكن مجرد تسجيل حدث سياسي عابر، وإنما إضفاء بعد ديني وأيديولوجي عليه، بحيث يتحول الانتصار العسكري إلى جزء من الذاكرة المقدسة للدولة المصرية القديمة، ويجسد انتصار النظام والعدل على الفوضى، وهو المفهوم الذي شكل أحد أهم الأسس الفكرية والحضارية للمصريين القدماء.

المصري القديم الملامح الحضارية الأحداث التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

السماء تتحول للون الأحمر فى فنزويلا

بعد الزلزال المزدوج.. لماذا أصبحت السماء حمراء في فنزويلا؟

كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

من المسجد إلى ملاعب المونديال.. كيف غير الإسلام حياة نجوم الرياضة العالمية؟

منتخب مصر

قبل صدام الفراعنة.. السلاح الأخطر في صفوف أستراليا| من هو؟

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد