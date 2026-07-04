إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي بالتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والوطنية للإعلام

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، الدبلوم المهني للإعلام الصحي، كأول مبادرة تعليمية وتدريبية متخصصة في مصر والشرق الأوسط لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة قادرة على تبسيط المفاهيم الطبية ونشر الوعي الصحي المجتمعي وفق أسس علمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرالصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

ويأتي إطلاق الدبلوم تحت رعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، وفي إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والإعلامية الوطنية، وبناء جسور فاعلة تسهم في دعم الوعي الصحي.

وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للدبلوم برئاسة رئيس أكاديمية ماسبيرو الدكتور حازم أبو السعود، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث استعرض المجلس المناهج الدراسية، وآليات التدريب العملي، والرؤية المستقبلية لربط التكنولوجيا الطبية بالإعلام الوطني.

ويضم المجلس العلمي للدبلوم في عضويته نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتورة هويدا مصطفى، ونائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتورة نغم عابد الأمير، وعميد المعهد القومي للقلب الدكتور محمد عبد الهادي، ومدير مركز تدريب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور أحمد هيبة، والخبير الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، وخبير التقييم التكنولوجي والسياسات الصحية الدكتورة مي البطران، ونائب مدير معهد الكبد الدكتور محمد عبد الوهاب، ورئيس القناة الفضائية المصرية الدكتورة لمياء سمير، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالهيئة الوطنية للإعلام الدكتورة أمل مصطفى، ونائب مدير معهد القلب الدكتورة رانيا أبو شقة، ومدير مركز دعم الباحثين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتورة هبة عبد العزيز، واستشاري معهد الرمد التذكاري الدكتورة هبة متولي، والصحفي بجريدة الأهرام الدكتور عبدالله الصبيحي، والصحفي بجريدة المصري اليوم الدكتور إبراهيم الطيب.

وأكدت الهيئة أن هذا التشكيل يعكس تكامل الخبرات بين المؤسسات الصحية والإعلامية، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي متخصص يدعم السياسات الصحية الوطنية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى المواطن المصري.