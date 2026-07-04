قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : حسام عبد المجيد أحرز أهم ضربة جزاء في تاريخ مصر
234 درجة للثانوي العام و195 للخدمات و165 للثانوي الخاص بالغربية
مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم
مباراة مصر والأرجنتين.. اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من التذاكر في أكتوبر
غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي بالتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والوطنية للإعلام

إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي
إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي
أ ش أ

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، الدبلوم المهني للإعلام الصحي، كأول مبادرة تعليمية وتدريبية متخصصة في مصر والشرق الأوسط لإعداد كوادر إعلامية مؤهلة قادرة على تبسيط المفاهيم الطبية ونشر الوعي الصحي المجتمعي وفق أسس علمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرالصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

ويأتي إطلاق الدبلوم تحت رعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، وفي إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والإعلامية الوطنية، وبناء جسور فاعلة تسهم في دعم الوعي الصحي.

وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للدبلوم برئاسة رئيس أكاديمية ماسبيرو الدكتور حازم أبو السعود، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث استعرض المجلس المناهج الدراسية، وآليات التدريب العملي، والرؤية المستقبلية لربط التكنولوجيا الطبية بالإعلام الوطني.

ويضم المجلس العلمي للدبلوم في عضويته نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتورة هويدا مصطفى، ونائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتورة نغم عابد الأمير، وعميد المعهد القومي للقلب الدكتور محمد عبد الهادي، ومدير مركز تدريب الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور أحمد هيبة، والخبير الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، وخبير التقييم التكنولوجي والسياسات الصحية الدكتورة مي البطران، ونائب مدير معهد الكبد الدكتور محمد عبد الوهاب، ورئيس القناة الفضائية المصرية الدكتورة لمياء سمير، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالهيئة الوطنية للإعلام الدكتورة أمل مصطفى، ونائب مدير معهد القلب الدكتورة رانيا أبو شقة، ومدير مركز دعم الباحثين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتورة هبة عبد العزيز، واستشاري معهد الرمد التذكاري الدكتورة هبة متولي، والصحفي بجريدة الأهرام الدكتور عبدالله الصبيحي، والصحفي بجريدة المصري اليوم الدكتور إبراهيم الطيب.

وأكدت الهيئة أن هذا التشكيل يعكس تكامل الخبرات بين المؤسسات الصحية والإعلامية، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي متخصص يدعم السياسات الصحية الوطنية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى المواطن المصري.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الهيئة الوطنية للإعلام الدبلوم المهني للإعلام الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

الصين

الصين تقترح توسيع نطاق قانون التجارة الإلكترونية وتعزيز تنظيم الاقتصاد الرقمي

صادرات نيجيريا

ازدهار صادرات نيجيريا يرفع الإيرادات إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 أشهر

صادرات الكوبالت

خلل إداري يهدد صادرات الكوبالت من الكونغو الديمقراطية

بالصور

سائق يحول سيارة فورد F-150 الشهيرة إلى "موزة ضخمة"

سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد